'हम किसी से डरते नहीं', Elon Musk को Mukesh Ambani की Reliance का जवाब; कंपटीशन के लिए कर दिया चैलेंज!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: एलन मस्क (elon musk) और मुकेश अंबानी (mukesh ambani) के बीच सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर छिड़ी जुबानी जंग में अब रिलायंस ने भी अपना पक्ष रख दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग में देरी और बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कहा है कि वह मुकाबले से कभी नहीं डरी। कंपनी ने स्टारलिंक समेत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड क्षेत्र में आने वाले दूसरे खिलाड़ियों का स्वागत किया है। साथ ही यह भी बताया है कि जियो की अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं भी सरकारी मंजूरियों का इंतजार कर रही हैं।

‘हमने कभी मुकाबले से डर महसूस नहीं किया’ रिलायंस (Reliance) ने अपने बयान में कहा कि वह प्रतिस्पर्धा को ग्राहक की बेहतर सेवा करने की कसौटी मानती है। कंपनी के मुताबिक, भारत में निवेश और नई तकनीक के लिए बाजार खुला रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए सभी कंपनियों को देश के कानूनों और नीतियों का पालन करना होगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसे कंपटीशन से कभी डर नहीं लगा और वह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में स्टारलिंक सहित सभी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है। रिलायंस ने अपने पक्ष में जियो के टेलीकॉम कारोबार में प्रवेश का उदाहरण भी दिया। कंपनी के मुताबिक, जब 2016 में जियो ने टेलीकॉम बाजार में कदम रखा था, तब उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। आज जियो के पास 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी का कहना है कि उसने देश में किफायती डेटा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है।

जियो की सैटेलाइट सेवा को भी मंजूरी का इंतजार रिलायंस के बयान की सबसे अहम बात यह है कि कंपनी ने अपनी सैटेलाइट सेवाओं की मंजूरी का मुद्दा भी उठाया है। उसने कहा कि जियों की सैटेलाइ

सेवाएं भी जरूरी सरकारी मंजूरियों का इंतजार कर रही है। यानी कंपनी का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में कारोबार शुरू करने के लिए नियामकीय प्रक्रिया का पालन सभी कंपनियों को करना होगा।

रिलायंस ने यह भी कहा कि भारतीय हो या विदेशी, हर कंपनी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। कंपनी के मुताबिक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षेत्र में निवेश और नई तकनीक का स्वागत है, लेकिन सभी खिलाड़ियों को देश के कानूनों और नीतियों के मुताबिक काम करना होगा।