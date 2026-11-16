आधार कार्ड में फोटो और पता अपडेट करने पर कितना लगेगा खर्च? जानें UIDAI के नियम और फीस की पूरी डिटेल

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आधार कार्ड आज के समय में हम भारतीय नागरिकों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है। इसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण काम करना मुश्किल है। आज अगर आप कोई भी काम पूरा करने जाए तो आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। ऐसे में आधार कार्ड में दर्ज आपकी डिटेल्स जैसे फोटो, फिंगरप्रिंट, नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर का अपडेट होना बहुत जरूरी है।

ऐसे में क्या आपको पता है कि आधार में अलग-अलग जानकारियां अपडेट कराने के लिए कितनी फीस देनी (Aadhar update charges) होती है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार अपडेट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं। इनमें कुछ सेवाएं मुफ्त हैं, जबकि कुछ के लिए 75 से 125 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं आधार में फोटो, पता और दूसरी जानकारियां अपडेट कराने का पूरा खर्च।

आधार में फोटो और बायोमैट्रिक अपडेट कराने की फीस Aadhar में फोटो बदलवाना बायोमैट्रिक अपडेट के अंतगर्त आता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली यानी आइरिस स्कैन को अपडेट कराना भी इसी श्रेणी में शामिल है। UIDAI के नियमों के मुताबिक, सामान्य तौर पर बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने के लिए 125 रुपये का शुल्क देना होता है।

हालांकि, बच्चों और किशोरों के लिए कुछ खास उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त रखा गया है। इसकी जानकारी इस प्रकार है: 5 से 7 साल की उम्र: बच्चे का पहली बार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई फीस नहीं देनी होगी।

15 से 17 साल की उम्र: इस आयु वर्ग में पहली या दूसरी बार कराया जाने वाला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी मुफ्त है।

7 से 15 साल की उम्र: इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए 30 सितंबर 2027 तक बायोमेट्रिक अपडेट की फीस माफ की गई है।

अन्य आयु वर्ग: निर्धारित मुफ्त श्रेणियों के अलावा सामान्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर 125 रुपये देने होंगे। यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। बच्चों के लिए मिलने वाली अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की मुफ्त सुविधा का लाभ लेने के लिए इसे अलग ट्रांजैक्शन के तौर पर कराना होगा। यानी इसके साथ कोई दूसरी आधार अपडेट सेवा नहीं जुड़नी चाहिए।