बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने दो बड़े रास्ते हैं, पहला ये कि आप बड़ी रकम लमसम में लगा दें वरना आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा एसआईपी के जरिए निवेश करें। दोनों ही तरीके अपने जगह सही हैं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर इसमें फंस जाते हैं।

तो आइए आज कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि ₹5 लाख का लमसम और ₹25000 की एसआईपी, 20 साल में कितना फायदा करवाएंगे। SIP vs Lumpsum ये दोनों ही म्यूचुअल फंड में निवेश के तरीके हैं। लमसम में आप एकमुश्त रकम निवेश करते हैं। वहीं एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो निवेश की आदत बनाना चाहते हैं, उनके लिए मंथली एसआईपी बेस्ट होती है।