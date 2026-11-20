बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपके पास निवेश के लिए ₹10 लाख की रकम है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इसे एकमुश्त (Lump Sum) में निवेश करें या हर महीने ₹10,000 की SIP के जरिए धीर-धीरे निवेश करें। दोनों ही तरीके म्यूचुअल फंड निवेश के लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन 10 साल की अवधि में इनका रिजल्ट काफी अलग हो सकता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो समान रिटर्न पर Lump Sum निवेश आमतौर पर SIP से बड़ा फंड बना सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा रहता है।

10 साल का पूरा कैलकुलेशन मान लीजिए निवेश की अवधि 10 साल है और औसतन रिटर्न 11% सालाना मिलता है। SIP का कैलकुलेशन अगर कोई निवेशक हर महीने ₹10,000 की SIP करता है, तो 10 साल में कुल निवेश ₹12 लाख होगा। इस पर अनुमानित रिटर्न करीब ₹9.24 लाख बनता है और मैच्योरिटी पर कुल फंड लगभग ₹21.24 लाख हो सकता है।

Lump Sum का कैलकुलेशन वहीं, अगर ₹10 लाख एक साथ निवेश कर दिए जाएं और उसी 11% रिटर्न को मानें, तो 10 साल में यह रकम बढ़कर करीब ₹28.39 लाख हो सकती है। इसमें करीब ₹18.39 लाख का रिटर्न शामिल है। यानी साफ है कि समान रिटर्न की स्थिति में Lump Sum निवेश लगभग ₹7 लाख से ज्यादा बड़ा फंड बना सकता है।

Lump Sum क्यों देता है ज्यादा रिटर्न? इसका सबसे बड़ा कारण Compounding का समय है। Lump Sum में पूरी रकम पहले दिन से ही बाजार में लग जाता है और पूरे 10 साल तक उस पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। जबकि SIP में पैसा धीर-धीरे निवेश होता है, इसलिए शुरुआती सालों में पूरी राशि बाजार में नहीं होती और कंपाउंडिंग का असर सीमित रहता है।