बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोना-चांदी इस वक्त काफी दिलचस्प मोड़ पर है। काफी समय से दामों लगातार गिरावट देखी जा रही है। आज भी वैश्विक बाजार में गोल्ड-सिल्वर के दाम तेजी से गिरे। नए रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज यानी शुक्रवार को सोने-चांदी के दाम में गिरावट आई है। Comex पर सोने में 4.35% तक की गिरावट आई (Gold Price on Comex) और यह 3525.00 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 7.11% तक टूट गए और ऐसे में कीमत 41.250 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में धड़ाम हुईं कीमतें सोने-चांदी की कीमतें लगातार गिरावट के दौर से गुजर रही हैं। सोना 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आज फिर घरेलू बाजार में गिरावट देखने को मिली है। आज सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.22 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी गिरावट के साथ (Silver) ₹1.48 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।