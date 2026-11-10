SIP Calculation: निप्पॉन से HDFC तक, एक्सपर्ट ने सुझाए ये 5 फंड; ₹10000 के निवेश पर कितना बनेगा कॉर्पस?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड (Best Mutual Fund) में निवेश के बारे में सोच रहे हैं? साथ ही समझ नहीं पा रहे हैं कि किस फंड में कितना निवेश करें? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको टॉप 5 फंड बताएंगे, साथ की कैलकुलेशन के जरिए समझेंगे कि कितने निवेश पर कितना फंड तैयार हो सकता है।

किन फंड में करें निवेश? दीवाली के बाद निवेश की शुरुआत करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट अनिरुद्ध गुप्ता ने जो टॉप 5 फंड के नाम सुझाए हैं, वो नीचे दिए गए हैं: Nippon India Large Cap Fund

Hdfc Flexicap Fund

Aditya Birla Sunlife Nifty Defence Index Fund

ICICI Prudential Balanced Advantage Fund

Nippon India Growth Midcap fund एक्सपर्ट के हिसाब से आप इन 5 फंड्स में एसआईपी और लमसम निवेश कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ₹5000, ₹10000 और ₹20000 के निवेश पर 15 सालों में कितना फंड बन सकता है: