PPF Calculation: ₹10000 के निवेश से ऐसे बनेगा ₹32 लाख का फंड! ₹1000 और ₹5000 के लिए भी समझें कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पीपीएफ (Public Provident Fund) भारत में सबसे सुरक्षित और टैक्स-फ्री रिटर्न देने वाली सरकारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में से एक है। अक्सर निवेशकों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर वे हर महीने छोटी बचत करें, तो 15 साल के लॉक-इन पीरियड में ये पैसा कितना बढ़ जाएगा? तो आइए आपको आज ₹1000, ₹5000 और ₹10000 के पीपीएफ निवेश का पूरा कैलकुलेशन समझाते हैं।

पीपीएफ पर कितना मिलता है ब्याज? मालूम हो कि फिलहाल PPF पर 7.1% ब्याज मिलता है। हालांकि, सरकार हर तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज को अपडेट करती है, लेकिन सरकार ने जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए इस ब्याज दर को बरकरार रखा है।