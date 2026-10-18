SIP calculation: हर महीने ₹1000 निवेश से बनेगा ₹13 लाख का फंड, कैलकुलेशन से समझिए लगेंगे कितने साल?
SIP: यह लेख बताता है कि कैसे हर महीने सिर्फ ₹1000 की SIP से 20 साल में ₹13 लाख तक ...और पढ़ें
HighLights
₹1000 मासिक SIP से बड़ा फंड संभव।
20 साल में ₹13 लाख तक का लक्ष्य।
कंपाउंडिंग और लंबी अवधि का लाभ उठाएं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में निवेश शुरू करने के लिए बड़ी सैलरी या मोटी रकम होना जरूरी नहीं है। अगर आप हर महीने सिर्फ ₹1000 भी बचा सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। असली फायदा तब मिलता है, जब निवेश लंबे समय तक जारी रखा जाए और मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता रहे। इसे कंपाउंडिंग (compounding) कहते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि हर महीने ₹1,000 की SIP करने पर 20 साल बाद कितनी रकम जमा हो सकती है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि निवेश पर सालाना कितना रिटर्न मिलता है।
20 साल में अपनी जेब से कितने पैसे लगाएंगे?
अगर आप हर महीने ₹1,000 की SIP शुरू करते हैं, तो एक साल में आपका निवेश ₹12,000 होगा। इसी तरह 20 साल तक निवेश जारी रखने पर आपकी जेब से कुल ₹2.40 लाख लगाए जाएंगे।
अब इस रकम पर मिलने वाला रिटर्न जुड़ता जाएगा। लंबे समय में यही रिटर्न आपके कुल फंड को कई गुना बढ़ा सकता है।
10% रिटर्न मिला तो कितना बनेगा फंड?
मान लीजिए कि आपकी Systematic investment plan पर सालाना औसतन 10% रिटर्न मिलता है। इस स्थिति में 20 साल बाद आपका कुल फंड करीब ₹7.18 लाख हो सकता है।
* कुल निवेश: ₹2,40,000
* अनुमानित रिटर्न: ₹4,78,000
* 20 साल बाद कुल फंड: ₹7,18,000
यानी आपने अपनी जेब से ₹2.40 लाख लगाए, जबकि कंपाउंडिंग के कारण करीब ₹4.78 लाख अतिरिक्त जुड़ सकते हैं।
12% रिटर्न पर कितना मिलेगा?
अगर सालाना औसत रिटर्न 12% रहता है, तो 20 साल बाद आपका फंड करीब ₹9.11 लाख हो सकता है।
* कुल निवेश: ₹2,40,000
* अनुमानित रिटर्न: ₹6,71,000
* 20 साल बाद कुल फंड: ₹9,11,000
ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% की जगह 12% रिटर्न मिलने पर अंतिम फंड करीब ₹1.93 लाख ज्यादा हो सकता है। इससे पता चलता है कि लंबी अवधि में रिटर्न का छोटा-सा अंतर भी बड़ी रकम का अंतर पैदा कर सकता है।
15% रिटर्न पर ₹13 लाख से ज्यादा का फंड
अगर निवेश पर सालाना औसतन 15% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद फंड करीब ₹13.12 लाख तक पहुंच सकता है।
* कुल निवेश: ₹2,40,000
* अनुमानित रिटर्न: ₹10,72,000
* 20 साल बाद कुल फंड: ₹13,12,000
इस स्थिति में कुल फंड का बड़ा हिस्सा निवेश से मिलने वाले रिटर्न से तैयार होगा। हालांकि, 15% रिटर्न की उम्मीद को निश्चित नहीं मानना चाहिए। इसके लिए बाजार में जोखिम भी उठाना पड़ सकता है।
SIP शुरू करते समय इन बातों का रखें ध्यान
SIP में निवेश की सबसे बड़ी खासियत नियमित निवेश और लंबी अवधि का फायदा है। छोटी रकम से शुरुआत करने के बाद आमदनी बढ़ने पर निवेश भी बढ़ाया जा सकता है।
disclaimer: म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। ये खबर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
यह भी पढ़ें: ₹30,000 की सैलरी में कैसे खरीदें अपना घर? कितनी हो EMI, कितना चाहिए डाउन पेमेंट; समझिए पूरा गणित