SIP Calculation: सिर्फ ₹500 निवेश से कैसे बनेगा ₹50 लाख का फंड, कितने समय तक करना होगा निवेश?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज के समय में निवेश का सबसे बड़ा नाम है म्यूचुअल फंड। खासतौर पर ज्यादातर लोग इसमें किस्तों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड SIP का फायदा है कि इसके जरिए आप छोटे अमाउंट में निवेश कर सकते हैं। ऐसे में आज हम एक छोटी रकम की ही कैलकुलेशन करेंगे ताकि आप छोटे अमाउंट से बड़ा फंड बना पाएं।

आज हम जानेंगे कि अगर आप एसआईपी के जरिए हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं तो आपके पास कब तक 50 लाख का कॉर्पस बनकर तैयार होगा। आइए इसे कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं। कैलकुलेशन से समझें पूरा हिसाब निवेश रकम- 500 रुपये

निवेश रिटर्न- 12%

निवेश अवधि- 39 साल

कुल निवेश: 2,34,000 रुपये

कुल फंड: 52.67 लाख रुपये

रिटर्न: 50,33,000 रुपये अगर आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड (Mutual funds) में हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं तो 39 साल बाद आपको 52.67 लाख रुपये मिलेंगे। इतने सालों में आपकी निवेश रकम 2,34,000 रुपये होगी। इस हिसाब से आपके केवल रिटर्न ही 50,33,000 रुपये मिलेंगे। आइए अब कुछ ऐसे फंड की बात करते हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है।