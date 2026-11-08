PPF vs SIP Calculation: ₹3000 के निवेश पर कहां बनेगा ₹10 लाख तक का फंड? ये रहा पूरा कैलकुलेशन 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी निवेश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहा कि एसआईपी में निवेश करें या पीपीएफ में? अगर हां, तो ये खबर आपके लिए है। SIP(Systematic investment plan) में जहां मार्केट रिस्क जुड़ा होता है, तो पीपीएफ (Public provident fund) सुरक्षित होता है, लेकिन रिटर्न में काफी अंतर आ जाता है। ऐसे में आइए कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं कि कहां निवेश करने से आप भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार कर पाएंगे।

SIP vs PPF: पीपीएफ निवेश के लिए काफी पॉपुलर है, लेकिन यहां रिटर्न एसआईपी के बराबर नहीं मिल पाता। मान लीजिए आप हर महीने ₹3000 का निवेश करना चाहते हैं, 15 सालों के लिए, तो इस हिसाब से पीपीएफ और एसआईपी के लिए जो कैलकुलेशन बैठेगा, वो कुछ इस प्रकार होगा: