बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड का साइज बढ़ने पर क्या उसके रिटर्न देने की क्षमता कम हो जोती है? क्या छोटे फंड्सक के मुकाबले बड़े फंड्स भी दमदार रिटर्न दे सकते हैं? स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप और लार्ज कैप फंड्स को लेकर निवेशकों के बीच कई बार ये सवाल उठता रहता है।

इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए PPFAS म्यूचुअल फंड CIO और डायरेक्टर राजीव ठक्कर ने AI मॉडल्स की मदद ली। उन्होंने Opus 5.5 और Google के Gemini Neon से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा और निवेशकों के साथ शेयर किया।

कम एक्सपेंस रेशियो देता है फायदा? AI एनालिसिस में म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो यानी फंड को चलाने में आने वाले खर्च को भी रिटर्न के लिहाज से अहम माना गया। आमतौर पर बड़े फंड्स का एक्सपेंस रेशियो छोटे फंड्स के मुकाबले कम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि निवेशकों के पैसे से कटने वाला खर्च कम हो सकता है, जिससे हाथ में आने वाला रिटर्न बेहतर हो सकता है। इसलिए किसी फंड का परफॉर्मेंस जांचते वक्त सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि उसका साइज कितना बड़ा है, बल्कि उसका एक्सपेंस रेशियो भी देखना जरूरी है।

बड़ा AUM क्या दिखाता है? एआई ने एक और अहम पहलू की तरफ ध्यान दिलाया। किसी फंड का कुल AUM कितना है, केवल यही देखना काफी नहीं है। ये भी देखना जरूरी है कि उसका AUM कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस सिलसिले में ठक्कर ने IIM के एक वर्किंग पेपर का भी जिक्र किया, जिसमें फंड के साइज और उसके परफॉर्मेंस के रिश्ते का एनालिसिस किया गया था। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह स्टडी PPFAS ने नहीं कराई थी, बल्कि इस विषय पर जानकारी जुटाते वक्त उन्हें इसके बारे में पता चला।

स्मॉल-मिड कैप पर क्या बोले ठक्कर? ठक्कर ने PPFAS म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्मॉल-कैप और मिड-कैप शेयरों की सीमित हिस्सेदारी पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फंड हाउस को इन शेयरों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा तभी लगाया जाएगा जब कीमत सही हो और अच्छा मौका दिखे। ठक्कर ने कहा कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों को लेकर हमारे मन में कुछ भी निगेटिव नहीं है। जब वैल्यूएशन सही होगा और हमें मौका मिलेगा, तब हम इनमें जरूर खरीदारी करेंगे।