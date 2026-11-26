बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है। Mirae Asset Mutual Fund मार्केट में एक ऐसा नया फंड ला रहा है जो एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है और कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटेजी पर काम करेगा। यानी कि ये नया फंड उन बिजनेस में पैसा लगाएगा जो फिलहाल बाजार की पसंद से बाहर हैं या जिन पर निवेशकों की नजर कम है। आइए जानते हैं कि इस फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं।

कब खुलेगा NFO? Mirae Asset Contra Fund का NFO 27 नवंबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 11 दिसंबर 2026 को बंद हो जाएगा। इसके बाद 21 दिसंबर से स्कीम में लगातार खरीदारी और रिडेम्प्शन फिर से शुरू हो जाएगा। यानी 21 दिसंबर के बाद निवेशक कभी भी इस फंड की यूनिट खरीद या बेच सकेंगे।

कितना कर सकते हैं निवेश? अगर आप इस फंड में लमसम निवेश करना चाहते हैं तो NFO के दौरान और स्कीम दोबारा खुलने के बाद, दोनों ही समय कम से कम ₹5000 से निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस फंड में एसआईपी करनी है तो उसके लिए कम से कम ₹99 की रकम तय की गई है। मालूम हो कि इस फंड के प्रदर्शन की तुलना Nifty 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (TRI) से की जाएगी, जो इसका बेंचमार्क है। फंड हाउस ने इस स्कीम में निवेश के लिए कम से कम तीन साल का नजरिया रखने की सलाह दी है।

कैसे चुने जाएंगे शेयर? फंड हाउस के हिसाब से, ये फंड किसी भी शेयर पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा। निवेश के फैसले फंड हाउस के अंदरूनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के तहत होंगे, जिसमें हर मौके को 5 पैमानों पर जांचा जाएगा: