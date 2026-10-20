40 की उम्र में भी बन सकता है ₹3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड! हर महीने कितनी SIP करनी होगी? जानिए पूरा कैलकुलेशन
SIP Calculation: 40 साल की उम्र में भी 60 साल तक ₹3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बनाया जा सकता है, ...और पढ़ें
HighLights
40 की उम्र में भी 3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड संभव।
₹15,000 मासिक SIP से शुरू कर सालाना 10% बढ़ाएं।
महंगाई और मौजूदा निवेशों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और आपने अब तक रिटायरमेंट (retirement) के लिए कोई बड़ी बचत नहीं की है, तो भी आपके पास निवेश की योजना बनाने का मौका है। 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए आपके पास 20 साल का समय है। हालांकि, इसके लिए नियमित निवेश के साथ हर साल SIP की रकम बढ़ाना भी जरूरी होगा।
अगर आप हर महीने ₹15,000 की SIP शुरू करते हैं और इसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक करीब ₹3 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। इस कैलकुलेशन में सालाना 12% रिटर्न माना गया है।
हर महीने ₹15,000 लगाने पर कितना पैसा बनेगा?
अगर आप हर महीने ₹15,000 निवेश करते हैं और 20 साल तक SIP की रकम नहीं बढ़ाते, तो आपका कुल निवेश ₹36 लाख होगा।
हर महीने निवेश:₹15,000
निवेश की अवधि: 20 साल
कुल जमा रकम: ₹36 लाख
10% सालाना रिटर्न पर फंड करीब: ₹1.15 करोड़
12% सालाना रिटर्न पर फंड करीब: ₹1.50 करोड़
यानी सिर्फ ₹15,000 की फिक्स्ड SIP से ₹3 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा। इसके लिए हर साल निवेश की रकम बढ़ानी होगी या मासिक निवेश ज्यादा रखना होगा।
SIP में हर साल 10% बढ़ोतरी का क्या फायदा?
₹3 करोड़ जुटाने के लिए SIP का पूरा कैलकुलेशन
शुरुआती उम्र: 40 साल
निवेश की अवधि:20 साल
शुरुआती मासिक SIP: ₹15,000
हर साल SIP में बढ़ोतरी: 10%
अनुमानित सालाना रिटर्न:12%
60 साल की उम्र तक संभावित फंड: करीब ₹3 करोड़
रिटायरमेंट फंड बनाते समय महंगाई को न भूलें
मान लीजिए आज आपके परिवार का मासिक खर्च ₹30,000 है। अगर महंगाई सालाना 6% रहती है, तो 20 साल बाद यही खर्च करीब ₹96,000 प्रति माह हो सकता है। ऐसे में रिटायरमेंट के समय सिर्फ बड़ा फंड होना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि उससे भविष्य के खर्च पूरे हो पाएंगे या नहीं।
निवेश की योजना बनाते समय EPF, PPF और NPS में जमा रकम को भी ध्यान में रखें। इससे आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड SIP के जरिए अलग से कितनी बचत करनी होगी।
disclaimer: म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। ये खबर सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
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