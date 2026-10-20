40 की उम्र में भी बन सकता है ₹3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड! हर महीने कितनी SIP करनी होगी? जानिए पूरा कैलकुलेशन

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है और आपने अब तक रिटायरमेंट (retirement) के लिए कोई बड़ी बचत नहीं की है, तो भी आपके पास निवेश की योजना बनाने का मौका है। 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए आपके पास 20 साल का समय है। हालांकि, इसके लिए नियमित निवेश के साथ हर साल SIP की रकम बढ़ाना भी जरूरी होगा।

अगर आप हर महीने ₹15,000 की SIP शुरू करते हैं और इसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक करीब ₹3 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है। इस कैलकुलेशन में सालाना 12% रिटर्न माना गया है।