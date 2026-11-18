बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना, भविष्य के लिए फंड बनाने के सबसे पॉपुलर तरीका है। जो लोग शेयर मार्केट के रिस्क से डरते हैं या एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हर महीने छोटी-छोटी बचत करना बेस्ट ऑप्शन होता है।

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि कितने सालों में कितना फंड जमा होगा? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आज अलग-अलग अवधि के लिए समझेंगे कि कितने सालों में कितना रिटर्न मिलेगा। कितनी SIP करना जरूरी? आप जब भी एसआईपी करें, तो हमेशा अपने गोल और जरूरत के हिसाब से ही करें। आप चाहें तो ₹10000 की एसआई पी कर सकते हैं, वरना आप ₹1000 से भी एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ₹3000 से एसआईपी की शुरुआत की, तो आइए जानते हैं कि हर महीने ₹3000 के निवेश पर 10 साल , 15 साल और 20 साल में 12% और 15% के हिसाब से कितना रिटर्न मिलेगा?

1. 10 साल की SIP का हिसाब अगर आप लगातार 10 साल तक हर महीने 3,000 रुपये जमा करते हैं: कुल निवेश (Total Investment): ₹3,60,000

अगर 12% रिटर्न मिला: टोटल फंड करीब ₹6,72,108 बनेगा (इसमें से लगभग ₹3.37 लाख सिर्फ आपका मुनाफा होगा)।

अगर 15% रिटर्न मिला: टोटल फंड बढ़कर करीब ₹8,35,972 हो जाएगा (जिसमें से करीब ₹4.75 लाख का सिर्फ फायदा होगा)। 2. 15 साल में कितना बनेगा फंड अगर आप इसी एसआईपी तो 15 साल तक जारी रखते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का और फायदा मिलेगा।

कुल निवेश: ₹5,40,000

अगर 12% रिटर्न मिला: टोटल फंड बढ़कर ₹15,13,728 हो जाएगा (जिसमें करीब ₹8.87 लाख का मुनाफा शामिल है)।

अगर 15% रिटर्न मिला: टोटल फंड सीधे ₹18,49,097 हो जाएगा (यानी सिर्फ रिटर्न से ही करीब ₹13 लाख की कमाई)। 3. 20 साल में कितना पैसा जुड़ेगा? जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पैसे तेजी से बढ़ने लगते हैं। 20 साल के आंकड़े देखकर आप समझ जाएंगे कि लंबी अवधि का क्या फायदा है: