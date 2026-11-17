बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: निवेश की बात आती है तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। आमतौर पर सीनियर सिटीजन किसी भी निवेश विकल्प में ज्यादा रिस्क लेने से बचते हैं, ऐसे में उनके लिए FD एक खास ऑप्शन उभर कर सामने आती है।

ऐसे में इनवेस्ट करने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करना बेहद जरूरी है। अभी कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को एफडी (Bank FD) पर 8.5% तक ब्याज दे रहे हैं। वहीं, प्राइवेट और सरकारी बैंक भी अलग-अलग अवधि की FD पर अच्छा ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

सीनियर सिटीजन के लिए FD क्यों है सही? FD को खास इस लिए माना जाता है क्योंकि इसमें कम जोखिम होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर में थोड़ा अंतर भी अहम हो सकता है, खासकर जब निवेश की रकम बड़ी हो। लेकिन, FD खोलने से पहले ब्याज दर के साथ-साथ अवधि, निकासी के नियम और बैंक की शर्तों को भी जरूर देखना चाहिए।

कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 8.5% मिल रहा? बता दें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा FD ब्याज देने वाले बैंकों में शामिल हैं। Equitas Small Finance Bank, Suryoday Small Finance Bank, ESAF Small Finance Bank, Utkarsh Small Finance Bank और Shivalik Small Finance Bank में वरिष्ठ नागरिकों को FD पर 8.5% तक ब्याज मिल रहा है।

वहीं, Jana Small Finance Bank और Ujjivan Small Finance Bank में अधिकतम ब्याज दर 8.30% तक ब्याज मिसता है। प्राइवेट बैंकों में सीनियर सीटीजन को कितना मिलेगा ब्याज? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी की है। प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में SBM Bank India वरिष्ठ नागरिकों को 7.80% तक ब्याज दे रहा है। DCB Bank में यह दर 8.30% तक है। Bandhan Bank 7.95%, जबकि IndusInd Bank में 7.85% और YES Bank 7.75% तक ब्याज दे रहे हैं।