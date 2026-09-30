छोटे शहर या गांव में रहने वालों के लिए कमाल के बिजनेस प्लान, सिर्फ ₹1 लाख लगाएं और हर महीने चलकर आएंगे ₹20000

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| टियर 3 सिटी या गांव के लोग अक्सर बिजनेस करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। आज के समय में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी गांव में भारी डिमांड है। गांव के लोग सप्लाई चेन से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं, ग्रामीणों के लिए कौन से बिजनेस फायदेमंद हैं, वो भी लो बजट में।

वैल्यू एडेड खेती खेती गांव की पहचान है, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग करके अच्छी कमाई नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको ऐसी फसल उगानी होगी, जिनकी इंडस्ट्रियल मांग है। आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से संपर्क करें। वहां चिपसोना आलू, शिमला मिर्च, टमाटर और ढेरों बागवानी उत्पादों की बंपर मांग रहती है।

अगर पानी की व्यवस्था है तो ₹1 लाख के बजट में खेत की तैयारी करके फसल उगा सकते हैं। बिक्री की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, रेस्टोरेंट्स और एक्सपोर्ट एसोशिएशन को अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, यहां आपको अपनी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो स्थानीय बाजारों से अधिक कीमत मिल सकती है।

मसालों का बिजनेस गांव में रहकर आप मसालों का बिजनेस बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो खुद मसालों की खेती करें, अगर नहीं कर सकते तो आप मसाला मंडियों से थोक में ₹50,000 के अलग-अलग खड़े मसाले खरीदें, इसके बाद ₹20-30 हजार की मसाला पीसने वाली मशीन आ जाती है। बचे हुए पैसों को पैकेजिंग और मार्केटिंग में लगाएं, एक छोटा मसाला बिजनेस शुरू हो जाएगा।

मसालों का उपयोग हर घर में हर रोज होता है, और इसे कोई थोक में नहीं खरीदता। हमेशा अपने इस्तेमाल के अनुसार ही मसाले खरीदे जाते हैं, इसलिए आप डोर टू डोर जाकर या अपने स्थानीय बाजारों में फेमस मसाले से कम कीमत में बिक्री कर सकते हैं। अगर आप खुद से पैकेजिंग करते हैं तो MRP खुद तय कर सकते हैं। आपके इलाके में जो मसाले फेमस हैं, उसी की कीमत के आसपास अपना दाम तय करें। ₹50,000 का पूरा स्टॉक बेच देते हैं तो ₹20,000 का शुद्ध मुनाफा कमाया जा सकता है।