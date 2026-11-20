बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| आज के समय में आर्थिक ग्रोथ का सबसे बड़ा पैमाना खुद का बिजनेस माना जाता है। इसके लिए आपको सही पूंजी में सही बिजनेस मॉडल को अपनाना होगा। अगर आप छोटे शहर में खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं है तो ये खबर आपके लिए है। छोटे शहरों में अगर आप ₹5 लाख के निवेश से खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आइडिया जान लीजिए।

फूड बेकरी ₹5 लाख के बजट में टेकअवे बेकरी शॉप (Takeaway Counter + Online Delivery) या क्लाउड बेकरी शुरू करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें बैठने की जगह (Dine-in) का भारी किराया बचता है और आप सीधे वॉक-इन ग्राहकों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर ले सकते हैं। इसमें ₹2 लाख मशीनरी खर्च ₹1.5 लाख दुकान या इंटीरियर, कच्चा माल और पैकेजिंग से लिए ₹1 लाख और बचे पैसे रिजर्व रखें।

आपको FSSAI का लाइसेंस लेना होगा। फिर आप केक, नमकीन, भुजिया, कुकीज या अन्य स्नैक्स खुद बनाकर बेच सकते हैं। आमतौर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स को खूब पसंद किया जाता है। खुद से माल बनाकर बेचने पर आप प्राइस भी खुद तय कर सकते हैं। फूड आयटम्स में 30-40 फीसदी तक की मार्जिन बचत होती है। आप महीने में ₹50 हजार से ₹1 लाख तक की बिक्री कर सकते हैं।