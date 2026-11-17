बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत सरकार की ओर से जहां एक ओर विदेशी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास है तो वहीं दूसरी ओर देश के उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मदद की जा रही है। देश के MSME के लिए सरकार बजट में इंटरप्राइज पास की व्यवस्था ला सकती है। मंगलवार को एमएसएमई संगठनों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व बैठक की थी। बैठक में MSME संगठनों की तरफ से छोटे-छोटे उद्यमियों को जगह की व्यवस्था करने और एक ऐसी प्रणाली निकालने की मांग की गई जिससे छोटे उद्यमियों को नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय कारोबार करने में तंग नहीं कर सके।

बिजनेस के लिए जगह की कमी असली समस्या वित्त मंत्री को बताया गया कि छोटे-छोटे कारोबारियों को वित्तीय फंड की दिक्कत नहीं है, उन्हें असली दिक्कत जगह की आ रही है। अकेले ही अपना उद्यम चलाने वाले उद्यमी जगह के अभाव अपने मकान या आसपास की जगह से ही कारोबार करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। बिजली विभाग भी कमर्शियल चार्ज लगाकर उन पर जुर्माना कर देता है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के लिए पेश होने वाले बजट में सरकार को उन्हें अपने मकान से कारोबार करने की इजाजत की घोषणा करनी चाहिए।