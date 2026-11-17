बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली छमाही में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल-सितंबर के दौरान देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 44% बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 22.20 अरब डॉलर था।

आंकड़ों के मुताबिक, स्मार्टफोन निर्यात अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान 35.8% बढ़कर 18.17 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 13.38 अरब डॉलर था। हालांकि स्मार्टफोन अब भी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन कुल निर्यात में उनकी हिस्सेदारी घटकर 60.3% से 56.8% रह गई, जिसका मुख्य कारण अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तेज वृद्धि है।

गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 56.5% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 8.81 अरब डॉलर से बढ़कर 13.79 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जिसके चलते कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इस कैटेगरी की हिस्सेदारी बढ़कर 39.7% से 43.2% हो गई। इससे संकेत मिलता है कि भारत अब केवल स्मार्टफोन निर्माण और निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उपकरणों के निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

चीन-सिंगापुर बने बड़े बाजार सबसे जबरदस्त बढ़ोतरी माउंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) के एक्सपोर्ट में देखने को मिली। इस कैटेगरी का एक्सपोर्ट 63.3 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2.10 अरब डॉलर हो गया, जो 3,219% की रिकॉर्ड वृद्धि है। इस उत्पाद के लिए सिंगापुर प्रमुख निर्यात गंतव्य रहा, जहां 1.87 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इसी तरह पॉप्युलेटेड या लोडेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्यात 304% बढ़कर 864.1 मिलियन डॉलर पहुंच गया, जिसमें चीन सबसे बड़ा बाजार रहा।