MCGS स्कीम से मिलेगा कोलेट्रल फ्री ₹100 करोड़, बस DPR में बैंक को दिखाएं ये जरूरी बात और फटाफट लोन पास!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सीरियस हैं लेकिन फंड की कमी है तो आप सरकारी योजनाओं की मदद से अपने आइडिया पर काम कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में बिजनेस चला रहे हैं और मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए बड़े लोन की जरूरत है, तो सरकार की Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs (MCGS-MSME) आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस स्कीम के तहत पात्र उद्यमियों को ₹100 करोड़ तक के टर्म लोन पर सरकारी गारंटी कवरेज मिलता है, जिससे बैंकों के लिए लोन देना आसान हो जाता है।

किस काम के लिए मिलता है लोन? MCGS-MSME का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को प्लांट, मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना नई और मौजूदा दोनों MSME यूनिट्स पर लागू हो सकती है, शर्त ये है कि आपके प्रोजेक्ट में मशीनरी और उपकरण का हिस्सा प्रमुख हो। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 में योजना में बदलाव कर मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर और MSME निर्यातकों को भी इसके दायरे में शामिल किया।