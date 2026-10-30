⁠ताज होटल में शेफ बनने का तरीका, कहां से गुजरता है किचन का रास्ता? 5 लेवल में अलग-अलग सैलरी और सुविधाएं

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश के मशहूर होटल्स में शामिल ताज में नौकरी करना भी किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। यहां मैनेजर से लेकर, सिक्योरिटी, किचन कुक, हाउसकीपिंग, पैन्ट्री और वेटर जैसे कई पदों पर हजारों लोग काम करते हैं। अगर आप भी होटल इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और ताज जैसे प्रतिष्ठित होटल में शेफ का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हायरिंग प्रोसेस जान लेते हैं।

कैसे बनें ताज होटल में शेफ? ताज होटल के किचन में काम करने के लिए कड़ी मेहनत, पैशन और सही डिग्री होनी जरूरी है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL - जो ताज होटल्स की पैरेंट कंपनी है) खुद का एक खास प्रोग्राम चलाती है। इसके जरिए युवाओं को सीधे ताज की किचन्स में वर्ल्ड-क्लास शेफ बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान से 'बैचलर इन क्युलिनरी आर्ट्स' या होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर सकते हैं।

ताज का मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) प्रोग्राम भी चलाया जाता है। डिग्री पूरी करने के बाद आप ताज के Executive Trainee - Food Production प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ताज की किचन में सीधे लीडरशिप रोल में एंट्री का सबसे बड़ा रास्ता है।