बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में नौकरी के साथ अपना कारोबार शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक अच्छा विकल्प बन सकता है। खास बात यह है कि अब छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए करोड़ों रुपये के निवेश की जरूरत नहीं है। कुछ उत्पादों की छोटी उत्पादन इकाइयां करीब ₹5 से ₹10 लाख के शुरुआती बजट में स्थापित की जा सकती हैं।

अगर आप भी खुद का प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन फंड की कमी है तो आप सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं, आइए कुछ खास स्कीम के बारे में जान लेते हैं जिनका फायदा उठाकर आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं।

PMEGP स्कीम इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹50 लाख के प्रोजक्ट लागत पर सहायता मिल सकती है। इसमें सामान्य वर्ग के आवेदक को शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है। वहीं, महिलाओं, SC/ST, OBC और अन्य विशेष श्रेणियों के आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% सब्सिडी का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) छोटे मैन्युफैक्चरिंग कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी एक विकल्प है। इसके तहत गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म कारोबारों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। इस स्कीम में चार कैटेगरी हैं। शिशु के तहत ₹50 हजार तक, किशोर में ₹50 हजार से ₹5 लाख तक और तरुण श्रेणी में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन मिलता है। तरुण प्लस श्रेणी में ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का लोन उन कारोबारियों को मिलता है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन लेकर सफलतापूर्वक चुका दिया है।