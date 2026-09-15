अब प्याज के थोक दाम भी बढ़े, यूपी में सबसे अधिक बढ़ी कीमतें! कहां कितने हैं भाव, कब कम होंगे?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पिछले 1 महीने ने देश में प्याज की बढ़ी कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की जेब कर दबाव बनाया है। हालांकि सरकार की ओर से कई शहरों में ₹35 प्रति किलो प्याज बेचे जा रहे हैं लेकिन इसका फायदा बेहद कम लोगों को मिल पा रहा है। अब देश की प्रमुख मंडियों में थोक दामों में भी उछाल देखने को मिला है। सितंबर 2026 के राज्यवार थोक मूल्य आंकड़ों के अनुसार प्याज का औसत थोक भाव बढ़कर ₹4,249 प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जो अगस्त 2026 में औसत ₹3,235 प्रति क्विंटल था। एक महीने में 31.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सितंबर 2025 के औसत ₹1,837 प्रति क्विंटल की तुलना में कीमतें 131.3 फीसदी ऊपर पहुंच गई हैं।

यूपी में बढ़ी सबसे तेज महंगाई प्याज की बढ़ी कीमतों का असर देश में हर जगह आम ग्राहकों पर सीधा देखने को मिला है, लेकिन स्टेट वाइज आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्याज के थोक भाव में सबसे अधिक 50.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां सितंबर में औसत कीमत ₹2,923 प्रति क्विंटल है, जो अगस्त में ₹1,940 थी।

उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में 51.4%, चंडीगढ़ में 47.5%, छत्तीसगढ़ में 46.4%, पंजाब में 46.3% और तेलंगाना में 42.4% की मासिक बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर जैसे प्रमुख उपभोक्ता राज्यों में कीमतों में 40 प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है।

यहां बिक रहा सबसे महंगा प्याज देश में सबसे महंगे प्याज दर की बात करें तो सितंबर 2026 में सबसे अधिक थोक भाव मेघालय में ₹6,117 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके बाद मणिपुर में ₹6,044 प्रति क्विंटल कीमत रही, केरल की बात करें तो ₹6,072 और तमिलनाडु में ₹5,807 प्रति क्विंटल तक दाम रिकॉड किए गए। जम्मू-कश्मीर में प्याज का थोक औसत मूल्य ₹5,338, असम में ₹5,022 और अंडमान-निकोबार में करीब ₹5,000 प्रति क्विंटल भाव रहा।