प्याज के बाद अब दोगुने हुए लहसुन के भाव, अदरक ने भी लगाई दौड़! मंडियों में कितनी है कीतम?
देश के कई राज्यों में लहसुन और अदरक की कीमतें हाल के हफ्तों में दोगुनी होकर ₹400 प्रति किलो तक ...और पढ़ें
HighLights
लहसुन और अदरक के दाम हाल ही में हुए दोगुने।
बारिश से आवक घटने और गुणवत्ता खराब होने से बढ़े दाम।
प्याज और टमाटर की कीमतें भी अभी बनी हुई हैं ऊंची।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश के कई राज्यों में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इन दिनों चीनी, टमाटर और प्याज जैसी रोजाना उपयोग में आने वाली चीजों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। प्याज के दामों में हाई उछाल के बीच लहसुन के भाव भी बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ही लहसुन के मंडी भाव लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर एक और जरूरी कमोडिटी पर कीमतों का दबाव बढ़ेगा।
दोगुने हुए लहसुन-अदरक के दाम
हर घर की रसोई में लगभग हर रोज इस्तेमाल होने वाले अदरक और लहसुन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में दोगुनी होकर ₹200 प्रति किलो से बढ़कर ₹400 प्रति किलो तक हो गई हैं। अदरक की कीमत अब औसतन ₹300 प्रति किलो है, जबकि अगस्त में यह ₹150 प्रति किलो के आसपास बिक रहा था।
क्यों बढ़े मंडियों में दाम?
कुछ दिनों पहले ₹150 से ₹170 प्रति किलो बिकने वाले लहसुन की कीमत अचानक ₹350 प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके भाव इतने हाई कैसे हो गए? मीडिया रिपोर्ट्स के कारण कई प्रमुख इलाकों में बारिश होने के कारण मंडियों में लहसुन की आवक कम होने से इसकी कीमत बढ़ी है। इसके अलावा बारिश के चलते कई मंडियों में पहुंचने से पहले ही उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, जिससे दुकानदार की लागत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए भी कीमतें बढ़ी हैं। यही हाल अदरक का भी है।
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कितनी पहुंची प्याज-टमाटर की कीमत?
हाल ही में सबसे तेज बढ़ोतरी प्याज की कीमतों में देखने को मिली थी। कई खुदरा बाजारों में ये अभी भी ₹70 प्रति किलो से अधिक बिक रही है। इसके अलावा टमाटर की बात करें तो औसतन ₹40 प्रति किलो मिल रहा है। हालांकि सरकार लगातार कीमतों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, अब नई खरीफ फसलों की आवक के बाद प्याज की कीमतों में कमी दिखने की संभावना जताई जा रही है। अक्टूबर महीने से खरीफ प्याज की कटाई का समय शुरू हो जाता है।