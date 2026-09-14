प्याज के बाद अब दोगुने हुए लहसुन के भाव, अदरक ने भी लगाई दौड़! मंडियों में कितनी है कीतम?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश के कई राज्यों में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ रही है। इन दिनों चीनी, टमाटर और प्याज जैसी रोजाना उपयोग में आने वाली चीजों के दाम ऊंचे बने हुए हैं। प्याज के दामों में हाई उछाल के बीच लहसुन के भाव भी बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ही लहसुन के मंडी भाव लगभग दोगुने हो गए हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर एक और जरूरी कमोडिटी पर कीमतों का दबाव बढ़ेगा।

दोगुने हुए लहसुन-अदरक के दाम हर घर की रसोई में लगभग हर रोज इस्तेमाल होने वाले अदरक और लहसुन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की कीमतें पिछले कुछ हफ्तों में दोगुनी होकर ₹200 प्रति किलो से बढ़कर ₹400 प्रति किलो तक हो गई हैं। अदरक की कीमत अब औसतन ₹300 प्रति किलो है, जबकि अगस्त में यह ₹150 प्रति किलो के आसपास बिक रहा था।