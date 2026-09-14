चीनी के खुदरा कीमतों में भी आने लगी गिरावट! मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरे दाम, किस राज्य में कितने हैं भाव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगस्त महीने से लगातार चीनी के खुदरा दामों में तेजी देखी गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के कई हस्तक्षेपों के बाद देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगातार चौथे दिन ₹60 प्रति किलोग्राम से नीचे बनी रही। हालांकि त्योहारों की मांग बढ़ने से कुछ राज्यों में कीमतों पर दबाव देखा गया।

₹85 प्रति किलोग्राम तक बिक रही शक्कर लगातार चौथे दिन तक चीनी की रिटेल प्राइस ₹60 से कम है लेकिन मौजूदा कीमतें अब भी 21 अगस्त के लेवल से अधिक बनी हुई हैं। 21 अगस्त को चीनी की औसत खुदरा कीमत ₹58.23 प्रति किलोग्राम थी, जब केंद्र सरकार ने चीनी इंपोर्ट की अनुमति देने के साथ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कई कदम ठोस उठाए थे। हालांकि सोमवार को चीनी का अधिकतम खुदरा मूल्य ₹85 प्रति किलोग्राम और न्यूनतम मूल्य ₹40 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

किन राज्यों में घटे और कहां बढ़े दाम? दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि तमिलनाडु और केरल में मामूली गिरावट देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 21 अगस्त के ₹49.58 प्रति किलोग्राम से बढ़कर सोमवार को ₹55.56 प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं केरल में यह ₹56.75 से बढ़कर ₹57.80 प्रति किलोग्राम पहुंच गई।

देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में कीमतों में कुछ कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में औसत खुदरा कीमत ₹59 प्रति किलोग्राम से घटकर ₹58.22 प्रति किलोग्राम रह गई। उत्तर प्रदेश में यह ₹59.64 से घटकर ₹57.88 प्रति किलोग्राम हो गई।

गौरतलब है कि 21 अगस्त को सरकार ने चीनी आयात की अनुमति दी थी और थोक उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा को और सख्त किया था। सरकार का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और कुछ चीनी मिलों द्वारा कीमतें बढ़ाई जा रही थीं।