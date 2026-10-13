Gold Silver Price Today: '₹' की ताकत से सोना-चांदी लगातार दूसरे दिन हुआ सस्ता; कितनी रह गई कीमत, खरीदें या नहीं?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रुपए की लगातार बढ़ती ताकत ने सर्राफा बाजार में आम आदमी को बड़ी राहत दी है, जिसके चलते मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 400 रुपए टूटकर 1,52,600 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) पर आ गया। इससे पहले सोमवार को बाजार 1,53,000 रुपए (gold rate today) पर बंद हुआ था।

सोने की तर्ज पर चांदी में भी नरमी देखने को मिली। चांदी 500 रुपए की गिरावट के साथ 2,26,000 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम (टैक्स सहित) पर आ गई, जो सोमवार को 2,26,500 रुपए (silver rate today) प्रति किलो पर थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया फैसलों ने रुपए ( rbi action on rupee depreciation) को बड़ा सपोर्ट दिया है। RBI के कड़े कदमों से बाजार में डॉलर की डिमांड घटी है और विदेशी मुद्रा बाजार में फालतू की सट्टेबाजी पर लगाम लगी है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि पिछले दो कारोबारी दिनों में रुपए में 1.5% से ज्यादा की मजबूती आई है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, जब रुपया मजबूत होता है, तो डॉलर में विदेशों से सोना मंगाना (आयात करना) सस्ता हो जाता है। इसी का सीधा फायदा घरेलू बाजार में ग्राहकों को कम कीमतों के रूप में मिलता है। ग्लोबल मार्केट की क्या है स्थिति? घरेलू बाजार में भले ही गिरावट हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तस्वीर थोड़ी अलग है। वैश्विक स्तर पर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,184.73 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी बिना किसी बड़े बदलाव के 60.33 डॉलर प्रति औंस पर लगभग स्थिर रही।