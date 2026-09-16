प्याज की कीमतों में गिरावट, 48 शहरों में कीमत ₹35! आपको अब कितने में मिलेगी प्याज?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच आम ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बुधवार को कहा कि पिछले 9 दिनों में थोक बाजारों में प्याज के दाम 9 प्रतिशत कम हुए हैं, और आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। पूरे देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत मंगलवार को ₹53.92 प्रति किलोग्राम रही। जो 1 महीने पहले की कीमत की तुलना में 48% और एक साल पहले की तुलना में 94% अधिक है।



सरकारी आंकड़ों की मानें तो प्याज की महंगाई दर अगस्त में 48.27 प्रतिशत गई हो गई, जो जुलाई में 22.54 प्रतिशत थी। कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने ₹35 प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की थी।

48 शहरों में बिक रहा सस्ता प्याज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) और केंद्रीय भंडार के खुदरा बिक्री केंद्रों के साथ-साथ मोबाइल वैन के जरिये प्याज की बिक्री की जा रही है। निधि खरे ने उद्योग मंडल PHDCCI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से अलग पत्रकारों से कहा कि प्याज की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है।