प्याज के दाम में ₹9 प्रति किलो की गिरावट, मंडियों में नई फसल की आवक फिर भी आम ग्राहक को राहत नहीं! कितना है खुदरा भाव?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| त्योहारों से पहले प्याज की कीमत को लेकर को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के थोक भाव में गिरावट शुरू हो गई है। लासलगांव मंडी में अच्छी क्वालिटी वाले प्याज की कीमत ₹55 प्रति किलो से घटकर ₹46 प्रति किलो बताई जा रही है। मंडी के जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से नई खरीफ वाली प्याज की आवक शुरू हो गई है, जिसके चलते नासिक के प्याज की कीमतों में कमी देखने को मिली है।

प्याज की कीमतों में ₹9 की गिरावट लासलगांव मंडी में यहां पिछले करीब एक महीने से प्याज के भाव ऊंचे बने हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों से खरीफ सीजन वाली नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद थोक भाव में कमी आई है। कृषि उपज बाजार समिति (APMC) के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों राज्यों से नई खरीफ प्याज बाजार में आने से खरीदारों के पास प्याज खरीदने के ज्यादा विकल्प हो गए हैं। इसका सीधा असर नासिक के प्याज की मांग और कीमतों में देखने को मिल रहा है।