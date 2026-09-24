नवरात्रि-दशहरे से पहले सरकार ने भेजा 1400 टन एक्स्ट्रा प्याज, यहां 25 जगहों पर मिल रहा ₹35 वाला कांदा!

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| प्याज की बढ़ी हुई कीमतें अभी भी आम उपभोक्ताओं की जेब में असर डाल रही हैं। खुदरा बाजारों में ₹60 प्रति किलो का भाव देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से लगातार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत नवरात्रि और दशहरे से पहले आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है।

केंद्र सरकार 'कांदा एक्सप्रेस' ट्रेन के माध्यम से 'प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड' (PSF) के बफर स्टॉक से भरा करीब 1400 टन प्याज पश्चिम बंगाल में उतारेगी, ये ट्रेन 24 सितंबर 2026 को कोलकाता पहुंच रही है, जिसे कोलकाता और आसपास के इलाकों में बांटा जाएगा। इससे बाजार में प्याज की उपलब्धता और मजबूत होने की उम्मीद है।

पहले भी 1400 टन प्याज की हुई है बिक्री प्याज की सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पश्चिम बंगाल में NAFED और NCCF की मोबाइल वैन के माध्यम से 1,400 टन प्याज पहले ही ₹35 प्रति किलो के भाव पर बांटे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्याज मुख्य रूप से सड़क के रास्ते पहुंचाया गया था। अब ‘कांदा एक्सप्रेस’ के आने से प्याज की एक्स्ट्रा सप्लाई अधिक तेज और आसानी से अलग-अलग जगहों तक हो सकेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और त्योहारों के सीजन में कीमतों पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करने में मदद मिलेगी।