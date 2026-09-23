Onion Price Hike: ⁠सरकार के प्रयासों का नहीं दिखा असर! प्याज अभी भी ₹60 पार, कहां कितनी है कीमत?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| हर घर की रसोई में काम आने वाली प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से आम उपभोक्ता परेशान है। सरकार की ओर से लगातार इसकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन उसका असर बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला है। सरकारी एजेंसियां मोबाइल वेन और आउटलेट में ₹35 प्रति किलो के हिसाब से बिक्री कर रही हैं, लेकिन अभी भी रिटेल मार्केट में इसकी कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। आइए जानते हैं, प्रमुख महानगरों में प्याज के दाम कितने हैं?

कितने में बिक रहा प्याज? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के की मानें तो, महानगरों में प्याज के भाव अलग-अलग रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्याज ₹53 प्रति किलो बिका, वहीं मुंबई में इसकी कीमत ₹58 प्रति किलो रही। कोलकाता और चेन्नई में सबसे अधिक ₹60 प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हुई। वहीं 22 सितंबर को देशभर में प्याज का औसत खुदरा भाव ₹54.20 प्रति किलो रहा। इस दौरान प्याज की अधिकतम कीमत ₹100 प्रति किलो और न्यूनतम कीमत ₹29 प्रति किलो दर्ज की गई।