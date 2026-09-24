4 साल बाद इंटरनेशनल मार्केट में लौटा भारत का गेहूं, टूट पड़े खरीदार! बांग्लादेश ने की 200000 टन की बुकिंग, इस देश ने भी की डील

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण काला सागर में ताबड़तोड़ हमले हुए, जिसके चलते सप्लाई चेन की समस्या देखी गई। इसका असर एशियाई देशों पर भी देखने को मिला है। हालांकि भारत को बांग्लादेश के रूप में गेहूं का बाजार मिला है। भारत की ओर से गेहूं निर्यात पर लगी रोक हटाए जाने के बाद बांग्लादेश ने एक बार फिर भारतीय गेहूं की खरीद शुरू कर दी है।



ग्लोबल मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ने और ब्लैक सी क्षेत्र में व्यापारिक बाधाओं के बीच भारतीय गेहूं बांग्लादेश के लिए सस्ता और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभरा है।

4 साल बाद बांग्लादेश ने किया भारत का रुख जानकारों के अनुसार, अगस्त के अंत में भारत द्वारा निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद बांग्लादेशी आयातकों ने भारत से 2 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदने की डील की है। साल 2022 के बाद यह भारत की पहली बड़ी गेहूं बिक्री मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को हर साल 70 लाख टन से अधिक गेहूं आयात करना पड़ता है।

मई 2022 में भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर रोक लगाने से पहले बांग्लादेश के कुल गेहूं आयात में भारत की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी थी। इसके बाद बांग्लादेश ने अर्जेंटीना, कनाडा, रूस और यूक्रेन जैसे देशों से खरीद बढ़ाई, जिसके बाद उसका लगभग 40 फीसदी आयात ब्लैक सी क्षेत्र से होने लगा।