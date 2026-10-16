चावल बेचकर सिर्फ 5 महीने में भारत ने कमाए ₹22,864 करोड़! किसानों और निर्यातकों के लिए IREF का मास्टर प्लान तैयार

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत चावल के निर्यात के मामले में नंबर वन है। इसकी ग्लोबल सप्लाई में 40-45 फीसदी हिस्सेदारी है। भारत के चावल निर्यात से होने वाली कमाई में वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती 5 महीनों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान चावल निर्यात से भारत को ₹45,739 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12.9% अधिक है। इस बढ़ोतरी के बीच निर्यातकों के लिए सरकारी इन्सेंटिव योजनाओं, व्यापार समझौतों और विदेशों में बाजार तक पहुंच के मौकों पर ध्यान बढ़ गया है।

इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन (IREF) के अनुसार, इस अवधि में बासमती चावल के निर्यात से ₹22,864 करोड़ की कमाई हुई, जो सालाना आधार पर 11.6% अधिक है। वहीं, गैर-बासमती चावल के निर्यात से ₹22,874 करोड़ का रेवेन्यू मिला, जिसमें 14.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बफर स्टॉक से घरेलू सप्लाई को मिलेगी मदद भारत के चावल निर्यात पर उत्पादन, सरकारी खरीद और खाद्यान्न भंडार का भी असर पड़ेगा। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुमान के मुताबिक, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण भारत का चावल उत्पादन 2025-26 के लगभग 154 मिलियन टन से घटकर 2026-27 में 147 मिलियन टन रह सकता है।

हालांकि, IREF का मानना है कि सरकारी गोदामों में मौजूद चावल का बड़ा भंडार संभावित सप्लाई के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। सरकारी चावल स्टॉक 3.8 करोड़ टन से अधिक बताया गया है, जो अक्टूबर के लिए निर्धारित 1.025 करोड़ टन के बफर स्टॉक मानक से करीब चार गुना है।

USDA ने कैलेंडर वर्ष 2027 में भारत के चावल निर्यात का अनुमान लगभग 24 मिलियन टन लगाया है। इस लेवल को बनाए रखने के लिए डोमेस्टिक फूड सप्लाई, सरकारी खरीद और निर्यात की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा।

एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल हेल्प भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (BIRC) 2026 का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। सम्मेलन में 24 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक सरकारी योजनाओं, इन्सेंटिव और चावल एक्सपोर्ट के अवसरों पर स्पेशल सेशन होगा।

इस इवेंट के खास सेशन में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और इन्सेंटिव राशि प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके अलावा, एक्सपोर्ट लोन, बीमा, गारंटी और गोदाम की रसीद के आधार पर फाइनेंशिंग जैसे विषय भी शामिल होंगे।

अगले 12 महीनों के लिए तैयार होगी पॉलिसी वॉच 'BIRC 2026 राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी वॉच' तैयार करने का प्रस्ताव है। इसमें अगले 12 महीनों के दौरान भारत के चावल व्यापार को प्रभावित कर सकने वाली खास पॉलिसी बदलावों की पहचान की जाएगी। इसमें लागू नियमों, घोषित बदलावों, प्रस्तावित सुधारों और अभी बातचीत के स्तर पर मौजूद व्यापार समझौतों के बीच अंतर पर चर्चा की जाएगी।