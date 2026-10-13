उड़द में ₹800, अरहर में ₹900 और मसूर में भी बढ़ी MSP! विदेशों से दाल मंगाने वाले भारत का निर्यात 13% बढ़ा, आयात में भारी कमी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत दालों का बड़ा आयातक देश है। सरकार का प्रयास दलहन-तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का रहा है। त्योहारों से पहले दालों को लेकर खुशखबरी सामने आई है। सरकार की ओर से जारी एक फैक्टशीट के मुताबिक 2025-26 में देश का कुल दालों के प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आया है, और ये बढ़कर 274.09 लाख टन हो गया। जो साल 2024-25 में 256.83 लाख टन था। पैदावार बढ़ने के साथ ही इस अवधि में दालों के आयात में भी गिरावट आई है।

दालों का आयात घटा, निर्यात में बढ़ोतरी भारत में दालों के आयात में लगभग 31.52% तक कमी आई है, और ये घटकर 2024-25 में ₹46,427.60 करोड़ से 2025-26 में ₹31,793.59 करोड़ हो गया। वहीं दूसरी ओर भारत से दालों का निर्यात 13.40% बढ़कर 2024-25 में 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 969.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 2025-26 के दौरान कुल निर्यात 10.01 लाख टन तक पहुंच गया। 2025-26 में, निर्यात के प्रमुख देशों में चीन, UAE, बांग्लादेश, अमेरिका और श्रीलंका शामिल रहे।

दालों की MSP पर जबरदस्त बढ़ोतरी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में पर्याप्त बढ़ोतरी करके दाल की खेती करने वाले किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रही है। समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को सही दाम मिलते हैं और दाल की मुख्य फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। PIB के मुताबिक मार्केटिंग ईयर 2024-25 के लिए उड़द का MSP ₹7,400 प्रति क्विंटल तय किया गया था, जिसे ₹800 (10.81%) बढ़ाकर 2026-27 के लिए ₹8,200 प्रति क्विंटल कर दिया गया।