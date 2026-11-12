धान खरीद में भारी गिरावट! 71.52 मिलियन टन का लक्ष्य, अब तक सिर्फ 73.52 लाख टन हुई खरीदी, कहां फंसा पेंच?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद में गिरावट दर्ज की गई है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए सीजन में 31 अक्टूबर तक करीब 104 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 123 लाख टन से अधिक था। यानी सरकारी खरीद में करीब 19 लाख टन की कमी आई है। इसकी प्रमुख वजह मंडियों में धान की कम आवक बताई जा रही है। पंजाब में खरीद लगभग पिछले साल के बराबर रही, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 31 अक्टूबर तक 73.52 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 72.98 लाख टन था। पंजाब केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल का योगदान देने वाला राज्य है। वहीं, हरियाणा में सरकारी खरीद पिछले साल के 38.79 लाख टन से घटकर 26.25 लाख टन रह गई।

इन राज्यों में हुई कम खरीद तमिलनाडु में खरीद की स्थिति और कमजोर रही। यहां एक सितंबर से खरीद शुरू हुई थी। इसके बावजूद 31 अक्टूबर तक केवल 2.87 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 7.51 लाख टन खरीद हुई थी। उत्तराखंड में भी खरीद घटकर 90 हजार टन से कुछ अधिक रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3.07 लाख टन धान खरीदा गया था।

अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9,879 टन धान की खरीद हुई, जबकि पिछले साल यह 70,214 टन थी। जम्मू-कश्मीर में खरीद 8,357 टन रही, जो पिछले साल के 8,286 टन के लगभग बराबर है। हिमाचल प्रदेश में 10,082 टन खरीद हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7,851 टन था।

71.52 मिलियन टन खरीद का लक्ष्य सरकार ने खरीफ फसल से मार्केटिंग सीजन 2026-27 में 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार धान से चावल तैयार करने के दौरान टूटे हुए चावल की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले 25 प्रतिशत तक टूटे चावल की अनुमति थी, जिसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले धान से चावल बनने का कन्वर्जन अनुपात 67 प्रतिशत था। नए नियमों के आधार पर सरकार ने 2025-26 की चावल खरीद के आंकड़े को संशोधित कर 394.05 लाख टन कर दिया है।