बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारतीय चावल के निर्यात भाव इस हफ्ते पिछले 19 महीने से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। घरेलू बाजार में धान की ऊंची कीमतों, रुपये में मजबूती और अफ्रीकी देशों से लगातार मिल रही मांग के कारण निर्यात कीमतों में तेजी देखने को मिली है। वहीं, थाईलैंड के चावल के भाव भी करीब दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके उलट वियतनाम के चावल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।

व्यापारियों के मुताबिक, भारत के 5 फीसदी टूटे दाने वाले पारबॉयल्ड चावल की कीमत इस सप्ताह 394-398 डॉलर प्रति टन रही, जबकि पिछले सप्ताह यह 385-390 डॉलर प्रति टन थी। वहीं, भारत के 5 फीसदी टूटे दाने वाले सफेद चावल का निर्यात भाव 395-400 डॉलर प्रति टन दर्ज किया गया।

आदित्य बिड़ला ग्लोबल ट्रेडिंग में भारत के राइस बिजनेस प्रमुख नीरज कुमार के मुताबिक, पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान घरेलू धान की ऊंची कीमतों, अफ्रीकी देशों से लगातार मांग और रुपये में मजबूती ने भारतीय चावल के निर्यात भाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा सामान्य से कम मानसूनी बारिश और प्रतिकूल मौसम की आशंकाओं ने भी बाजार में कीमतों को मजबूती दी है।

उत्पादन घटने के बावजूद निर्यात बढ़ने का अनुमान अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुमान के मुताबिक, भारत में चावल का उत्पादन कम रहने के बावजूद इस साल और अगले साल निर्यात बढ़ सकता है। इसकी प्रमुख वजह देश में चावल का पर्याप्त भंडार होना है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की आपूर्ति बनाए रखने की क्षमता बनी रहने की उम्मीद है।

थाईलैंड में चावल 510 डॉलर प्रति टन तक पहुंचा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के 5 फीसदी टूटे दाने वाले चावल की कीमत बढ़कर 505-510 डॉलर प्रति टन हो गई है। पिछले सप्ताह इसका भाव 495-500 डॉलर प्रति टन था। यह दिसंबर 2024 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

कारोबारियों के मुताबिक, फिलीपींस और इंडोनेशिया के नियमित खरीदारों की ओर से एक्स्ट्रा खरीदारी और जापान से कुछ मांग मिलने के कारण थाई चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू बाजार में ऊंचे भाव भी निर्यात कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बने हैं। इसके अलावा अल नीनो की आशंका से आगामी फसल का उत्पादन प्रभावित होने की चिंता भी बाजार में बनी हुई है। हालांकि, कारोबारियों का कहना है कि निकट भविष्य में थाईलैंड में चावल की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। अगली फसल अगले साल की शुरुआत में बाजार में आने की उम्मीद है।