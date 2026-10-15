विदेश से आने वाले खाने के तेल का इंपोर्ट सितंबर में 7% घटा! रिफाइंड पामोलीन का क्या है चक्कर?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत का खाद्य तेल इंपोर्ट सितंबर 2026 में सालाना आधार पर 7 फीसदी घटकर 15.44 लाख टन रह गया। इसकी मुख्य वजह कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात में भारी गिरावट रही। उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2025 में देश ने 16.58 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था।

SEA की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में कच्चे सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में गिरावट आई है। आयात घटकर करीब 1.05 लाख टन रह गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 2.72 लाख टन था। हालांकि, पूरे तेल वर्ष 2025-26 के शुरुआती 11 महीनों यानी नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के दौरान खाने के तेल का कुल आयात 3 फीसदी बढ़कर 151.64 लाख टन हो गया। पिछले तेल वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 146.83 लाख टन था।

रिफाइंड तेल का इंपोर्ट आधे से भी कम SEA के मुताबिक, नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के दौरान खाद्य और गैर-खाद्य तेल सहित कुल वनस्पति तेल का इंपोर्ट बढ़कर 154.64 लाख टन हो गया। पिछले साल की समान अवधि में यह 150.31 लाख टन था। इस दौरान रिफाइंड तेल का इंपोर्ट तेजी से घटा। नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने 7,40,441 टन रिफाइंड तेल आयात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह मात्रा 16,89,228 टन थी।