त्योहारों से पहले घटेंगे दाल के दाम? इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार बना रही मास्टर प्लान, कौन-कौन सी दालें होंगी सस्ती?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत दालों का बड़ा इंपोर्टर देश है, जिसके चलते अक्सर देश में दालों की कीमत हाई रहती है। त्योहारों से पहले दालों की कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार चना और पीली मटर (येलो पीज) पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने पर विचार कर रही है। कमोडिटी व्यापारी के मुताबिक इस साल मानसून की बारिश कम होने से दालों की पैदावार को खतरा है और त्योहारों से पहले प्रमुख दालों के दाम बढ़ रहे हैं।

तेजी से बढ़ रहे हैं दालों के दाम अभी चने के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि पीली मटर पर 30 प्रतिशत शुल्क है। तूर और उड़द के आयात पर 31 मार्च 2027 तक कोई शुल्क नहीं लग रहा है। चना और पीली मटर पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और दामों को काबू में रखने के लिए है। पिछले एक महीने में चना, मूंग, मटर और तूर के दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में ही 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फसल की चिंता और त्योहारी मांग बढ़ने से दाम ऊपर गए हैं।

दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्य उत्पादक राज्यों में बारिश की कमी से इस साल दालों की पैदावार पर काफी असर पड़ेगा। दालों की बुवाई प्रभावित भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून लगभग 12% कम बारिश के साथ समाप्त हो रहा है। लेकिन खेती के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इसका एक समान न होना है। कई महत्वपूर्ण फसल क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा और नमी की कमी रही, जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई। अब चिंता बुवाई के क्षेत्रफल से ज्यादा पैदावार पर है।

खरीफ दालों का कुल बुवाई क्षेत्र मानसून की कमी के बावजूद काफी हद तक स्थिर रहा है। 4 सितंबर तक दालों की बुवाई 117.13 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले साल यह 115.30 लाख हेक्टेयर थी। लेकिन मूंग की बुवाई 33.19 लाख हेक्टेयर हुई, जबकि पिछले साल 34.23 लाख हेक्टेयर थी।