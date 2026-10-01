दशहरा से पहले चीनी बिक्री का नया कोटा जारी, इन 3 राज्यों में होगी सबसे अधिक सप्लाई

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगस्त-सितंबर में चीनी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की अटकलों के बीच सरकार ने बिक्री के लिए 15-15 दिनों का कोटा नियम लागू किया था। अब केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में 1 से 15 अक्टूबर की अवधि के दौरान बिक्री के लिए 14 लाख टन चीनी का कोटा घोषित किया है, जिसमें इंडीपेंडेंट रिफाइनरों के लिए 1 लाख टन भी शामिल है। यह घोषणा गुरुवार से शुरू हो रहे नए चीनी सीजन के लिए की गई है, जबकि मिलें महाराष्ट्र में लगभग 15 अक्टूबर से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 अक्टूबर से पहले गन्ने की पेराई शुरू करने की तैयारी कर रही हैं जो समय से पहले है।

क्या है मिलों में बिक्री का नियम? बुधवार को जारी एक आदेश में खाद्य मंत्रालय ने कहा कि 15 दिनों के कोटा के तहत, मिलों को पहले सप्ताह में आवंटित चीनी का कम से कम 45 प्रतिशत और बचा स्टॉक अगले सप्ताह में बेचना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी कहा कि अक्टूबर में पेराई शुरू करने वाली मिलें कोटा के अतिरिक्त अपनी चीनी अक्टूबर और नवंबर के दौरान कभी भी बेच सकेंगी।