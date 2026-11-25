बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आम खरीदारों और निवेशकों के सामने अक्सर ये असमंजस रहता है कि किस धातु में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है। कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि सोना और चांदी को कितना मात्रा में खरीदा जाए कि उन्हें आगे नुकसान न हो।

ऐसे में एक चैनल पर बात करते हुए डीएसपी म्यूचुअल फंड के वाइस प्रेसिडेंट साहिल कपूर ने गोल्ड-सिल्वर प्राइस रेशियो के आधार पर खरीदारी और मुनाफावसूली की स्टीक रणनीति साझा की है। साहिल कपूर ने क्या दी सलाह? साहिल कपूर के अनुसार, निवेश या गहने खरीदने के लिए सोना और चांदी चुनते समय लोगों को गोल्ड-सिल्वर प्राइस रेशियो पर खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से इस रेशियो का औसत 60 के आसपास रहता है। साहिल के हिसाब से जब गोल्ड-सिल्वर रेशियो बढ़कर 85 से 100 के स्तर पर पहुंच जाए, तब लोगों को चांदी खरीदनी चाहिए। वहीं जब ये रेशियो घटकर वापस अपने औसत यानी 50 से 60 के दायरे में आ जाए, तब सिल्वर इन्वेस्टमेंट बेचकर मुनाफावसूली कर लेनी चाहिए।