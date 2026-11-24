बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े फंड हाउस में से एक एसबीआई म्यूचुअल फंड को एक बड़ी मंजूरी दे दी है। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक में 9.99 फीसदी तक हिस्सेजदारी खरीद सकेगा। मालूम हो कि साउथ इंडियन बैंक ने खुद रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए ये जानकारी शेयर की। बैंक ने बताया कि RBI की यह मंजूरी 23 नवंबर को मिली है। हालांकि, इसके लिए फंड हाउस को केंद्रीय बैंक की तय शर्तों का पालन करना होगा।

क्या है इस डील का मतलब? साउथ इंडियन बैंक ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि आरबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को बैंक की शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकारों में 9.99 फीसदी तक की कुल हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी है। ये मंजूरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 समेत आरबीआई के अन्य जरूरी नियमों के तहत दी गई है।

कैसा रहा साउथ इंडियन बैंक का प्रदर्शन? हाल के दिनों में साउथ इंडियन बैंक के वित्तीय नतीजे काफी मजबूत रहे। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 21 फीसदी उछलकर ₹426 करोड़ पर पहुंच गया। बेहतर मार्जिन और सुधरती एसेट क्वालिटी की वजह से बैंक के मुनाफे में यह बढ़त देखने को मिली है।