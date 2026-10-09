सोना फिर तोड़ेगा रिकॉर्ड? 2 दिन में ₹4600 महंगा; चांदी भी चमकी, क्या हैं ताजा रेट और क्यों आई तेजी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगर आप आने वाले दिनों में सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। क्योंकि सर्राफा बाजार में इनकी कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल आया है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी, दोनों की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली।

सोने और चांदी का ताजा भाव शुक्रवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत में 1,900 रुपए की सीधी बढ़ोतरी (gold rate today) हुई। इसके साथ ही 10 ग्राम सोने का नया भाव 1,54,400 रुपए (सभी टैक्स सहित) पर पहुंच गया है। गुरुवार को यह 1,52,500 रुपए (gold price today) था। पिछले दो कारोबारी दिनों की बात करें, तो सोना 4,600 रुपए (करीब 3.07%) महंगा हो चुका है।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट का दौर थम गया है। शुक्रवार को चांदी 4,500 रुपए (silver price hike) की भारी तेजी के साथ 2,28,500 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) पर पहुंच गई। बता दें कि गुरुवार को चांदी 3,000 रुपए टूटी थी।