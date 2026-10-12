गोल्ड-सिल्वर खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज: सोना ₹1400 और चांदी ₹2000 सस्ती, क्यों आई गिरावट और क्या हैं ताजा रेट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारतीय रुपए में आई शानदार मजबूती और ग्लोबल मार्केट के सुस्त रुझानों के चलते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की में गिरावट (gold silver price today) आई। सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,400 रुपए सस्ता हो गया।

इस गिरावट के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,53,000 रुपए (gold price today) पर आ गई है, जो पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार) में 1,54,400 रुपए पर बंद हुई थी। सोने के साथ-साथ चांदी की चमक भी फीकी पड़ी। चांदी के दाम 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गए हैं। अब चांदी की नई कीमत 2,26,500 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई है, जो पहले 2,28,500 रुपए थी। रुपए में छह महीने की सबसे बड़ी बढ़त दरअसल, कीमतों में इस नरमी के पीछे सबसे बड़ी वजह भारतीय मुद्रा की मजबूती है। रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उठाए गए कदमों के असर से सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 96 पैसे की छलांग लगाकर 95.75 पर पहुंच गया। यह पिछले छह महीनों से ज्यादा के समय में रुपए की एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है।

चीन में छुट्टियां खत्म, अब बढ़ेगी डिमांड! एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी का कहना है कि, ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों और मजबूत रुपए ने कीमती धातुओं पर भारी दबाव बनाया है। उनका मानना है कि दाम बढ़ने की वजह से फिलहाल घरेलू बाजार में फिजिकल सोने की खरीदारी थोड़ी सुस्त है।

हालांकि, चीन में छुट्टियां खत्म होने के बाद वहां से सोने की डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो हाजिर सोना 17.36 डॉलर (0.41%) टूटकर 4,176.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है, जबकि चांदी भी मामूली गिरावट के साथ 60.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है।