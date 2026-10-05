Gold Silver Price Today: सोना गिरा, चमकी चांदी; कितना सस्ता हुआ गोल्ड? चेक करें लेटेस्ट भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव का सिलसिला जारी है। Gold और Silver को लेकर इस समय बाजार में अलग-अलग अनुमान देखने को मिल रहे हैं। कोई बड़ी तेजी की बात कर रहा है, तो कुछ रिपोर्ट्स में अलग-अलग दामों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में आज यानी कारोबारी सप्ताह के पहले दिन 5 अक्टूबर को दाम चढ़े हैं या गिरे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। आइए रेट्स पर नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में क्या हैं दाम? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर सोने और चांदी दोनों के दाम में आज तेजी देखी गई। Comex पर आंकड़ों की मानें तो खबर लिखे जाने तक सोना 0.06% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4164.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.46% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 61.300 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार के दाम पर डालें नजर बुलियन मार्केट यानी घरेलू बाजार में सोने के दाम में भारी गिरावट आई है तो चांदी के दाम धड़ल्ले से चढ़े हैं। बाजार खुलते ही सोने के दाम गिरकर करीब ₹1.49 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी के भाव (Silver Price) भी चढ़कर ₹2.26 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करते दिखे।

MCX पर सोना कहां कर रहा ट्रेड? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो (MCX) पर खबर लिखे जाने तक अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 1043 रुपए तक गिर गया और कीमत ₹1,49,347 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 697 रुपए तक चढ़ गई और कीमत ₹2,26,393 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।