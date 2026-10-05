Petrol Diesel Price: नायरा एनर्जी के झटके के बाद क्या सरकारी कंपनियों ने भी बढ़ा दिए दाम? यहां चेक करें रेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: निजी क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) द्वारा पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के बाद आम जनता की धड़कनें तेज हो गई थीं। नायरा ने अपने 7,000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर तेल महंगा कर दिया है। इस कदम के बाद सभी की निगाहें भारत की सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) पर टिक गई थीं कि क्या वे भी आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाएंगी?

राहत की बात यह है कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब होने के बावजूद, सरकारी कंपनियों ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए रेट जस के तस रखे हैं।