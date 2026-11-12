Gold Silver Price Today: खरीदारों की मौज! सोना-चांदी हुए सस्ते,₹3000 तक गिरे दाम; चेक करें लेटेस्ट रेट्स

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: दीवाली की छुट्टियां खत्म होते ही सोने-चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई है। कल पूरे भारत में भाई दूज का त्योहार मनाया गया। ऐसे में आज यानी गुरुवार 12 नवंबर को सोने-चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू बाजार से लेकर वैश्विक बाजार तक यह गिरावट दर्ज की गई है। आइए रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हुए दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज सोना-चांदी फिर सस्ते हो गए हैं। Comex पर सोने में 0.41% तक की गिरावट आई है (Gold Price on Comex) और यह 3983.90 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.25% तक गिर गए और ऐसे में कीमत 51.350 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में खरीदारों की हुई चांदी भाई दूज के दूसरे दिन घरेलू बाजार में सोने-चांदी के दामों में गिरावट आई है। आज सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.39 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी भी गिरावट के साथ (Silver Price) ₹1.82 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर कहां पहुंचा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने में 689 तक की गिरावट आई है और कीमत ₹1,39,028 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 2000 रुपए की गिरावट देखी गई और कीमत ₹1,82,700 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।