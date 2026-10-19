Gold Silver Price Today: महानवमी पर महंगे हुए सोना-चांदी, आज कितने चढ़े दाम? चेक करें ताजा भाव

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन वैश्विक बाजार में सोने-चांदी (gold silver) की कीमतों में तेजी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत में सोने के आयात में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में सोने का आयात 81.27% घटकर 1.8 अरब डॉलर का रह गया।

इंटरनेशनल मार्केट में कितने चढ़े दाम? इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर कारोबारी सप्ताह के पहले दिन यानी 19 अक्टूबर को सोने और चांदी दोनों के दाम में तेजी देखी गई है। लगभग सुबह 9 बजे Comex पर सोना 0.45% तक चढ़ गया (Gold Price on Comex) और कीमत 4,199.90 डॉलर प्रति औस पर पहुंच गई हैं। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.88% तक चढ़े और ऐसे में कीमत 57.810 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में क्या है सोने-चांदी के दाम? घरेलू बाजार में सोने-चांदी दोनों के दामों में तेजी नजर आई। बाजार खुलते ही सोना चढ़कर करीब ₹1.48 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा है। वहीं चांदी (Silver Price) ₹2.12 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर कहां कारोबार कर रहा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना सिर्फ 500 रुपए तक चढ़ा और कीमत ₹1,48,397 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया है। वहीं चांदी की बात करें तो यह 1500 रुपए तक चढ़ी और कीमत ₹2,12,595 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।