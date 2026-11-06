Gold Silver Price: सोना-चांदी हुए सस्ते, धनतेरस पर खरीदारों की मौज! कीमतों में कितनी आई गिरावट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आज पूरे भारत में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। सोने-चांदी के खरीदारों के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज के दिन सोना-चांदी खरीदना एक परंपरा है। ऐसे में आज बाजार ने ही ग्राहकों की झोली में खुशियां डाल दी है। आज इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाजार तक गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट आई है। आइए रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में धड़ाम हुए दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज सोना-चांदी फिर सस्ते हो गए हैं। गुरुवार को कीमतों में उछाल के बाद आज फिर कीमतें धड़ाम हुई है। Comex पर सोने में 1.31% तक की गिरावट आई है (Gold Price on Comex) और यह 4059.90 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 1.41% तक गिर गए और ऐसे में कीमत 51.640 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में खरीदारों की हुई चांदी दीवाली के दो दिन पहले और धनतेरस के मौके पर घरेलू बाजार में सोने-चांदी के दामों में गिरावट आई है। आज सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी भी गिरावट के साथ (Silver Price) ₹1.84 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।

MCX पर कहां पहुंचा सोना? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दिसंबर डिलीवरी वाले सोने में 1900 तक की गिरावट आई है और कीमत ₹1,42,150 (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें 2900 रुपए की गिरावट देखी गई और कीमत ₹1,84,210 प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई।