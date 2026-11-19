बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सोना और चांदी में गिरावट का दौर काफी समय से जारी है। कल देर रात FOMC मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा गया कि आगे जाकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो सोने-चांदी पर इसका क्या असर होगा? ऐसे में आज वैश्विक बाजार में गोल्ड-सिल्वर के दाम फिर टूटे हैं। आइए रेट्स पर एक नजर डालते हैं।

इंटरनेशनल मार्केट में गिरे दाम इंटरनेशनल मार्केट यानी Comex पर आज यानी गुरुवार को सोने-चांदी के दाम में गिरावट आई है। Comex पर सोने में 0.84% तक की गिरावट आई (Gold Price on Comex) और यह 3710.50 डॉलर प्रति औस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी (Silver Price on Comex) के दाम 0.79% तक टूट गए और ऐसे में कीमत 44.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

घरेलू बाजार में धड़ाम हुईं कीमतें सोने-चांदी की कीमतों लगातार गिरती जा रही हैं। आज फिर घरेलू बाजार में गिरावट देखने को मिली है। आज सोना सस्ता होकर करीब (gold price) ₹1.29 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं चांदी गिरावट के साथ (Silver) ₹1.60 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास ट्रेड करती दिखी।