Gold Price Today: सोना सस्ता हुआ या महंगा, चेक करें आपके शहर में क्या है ताजा भाव
Gold Price Today: सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से काफी गिरकर ₹125000 के आसपास आ गई हैं, जिससे यह खरीदारी का अच्छा समय बन गया है। MCX और IBJA के अनुसार, देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने का ताजा भाव ₹126000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है।
HighLights
सोना अपने उच्चतम स्तर से गिरकर खरीदने का अच्छा मौका।
MCX और IBJA के अनुसार सोने का ताजा भाव जानें।
देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत देखें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने की कीमतों ऑल टाइम हाई 180779 रुपये से गिरकर 125000 रुपये के आसपास आ गया है। इस गिरावट के बीच में लोगों के लिए सोना खरीदने का सही समय है। भारत में सोने की कीमतें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX), IBJA के साथ-साथ लोकल सर्राफा बाजार से कीमतें तय होती हैं।
शनिवार और रविवार को MCX पर ट्रेडिंग नहीं होती और IBJA भी रेट जारी नहीं करता है। ऐसे में बीते कल के ही रेट मान्य होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर देश के प्रमुख शहरों में सोने की क्या कीमत है?
MCX से लेकर IBJA के अनुसार सोने का क्या है भाव?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 152 रुपये महंगा होकर 125350 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं, 5 फरवरी 2027 का गोल्ड वायदा 92 रुपये महंगा होकर 127485 प्रति 10 ग्राम (Gold Price Today) हो गया।
वहीं, बुलियंस के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 126000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने की कीमत 3,650 डॉलर प्रति औंस है। अगर बात करें इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 126299 रुपये है।
किस शहर में क्या है सोने का भाव
|क्रम संख्या
|शहर का नाम
|24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव
|
18 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव
|1
|दिल्ली में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|2
|मुंबई में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|3
|कोलकाता में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|4
|चेन्नई में सोने का भाव
|₹126550
|₹94900
|5
|गुरुग्राम में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|6
|जयपुर में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|7
|लुधियाना में सोने का भाव
|₹126700
|₹95060
|8
|गुवाहाटी में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|9
|इंदौर में सोने का भाव
|₹126600
|₹94960
|10
|भोपाल में सोने का भाव
|₹126600
|₹94960
|11
|भुवनेश्वर में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|12
|अहमदाबाद में सोने का भाव
|₹126600
|₹94960
|13
|नागपुर में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|14
|चंडीगढ़ में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|15
|रायपुर में सोने का भाव
|₹126550
|₹94910
|16
|पटना में सोने का भाव
|₹126600
|₹94960
|17
|लखनऊ में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|18
|मेरठ में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|19
|कानपुर में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
|20
|नोएडा में सोने का भाव
|₹126600
|₹95060
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