बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हावी है। वैश्विक स्तर से लेकर घरेलू स्तर तक सोने के दाम गिर रहे हैं। इस गिरावट ने आम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। लेकिन बीते कई दिनों से सोने में रेडियम की मिलावट वाली खबरों खरीदारों के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया है। असली सोने में मिलावट की वजह से खरीदार खुद का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में लोगों में सोना खीरदने को लेकर भ्रम बना हुआ है। आइए जानते हैं कि मिलावट की खबरों के बीच आज यानी शनिवार 21 नवंबर को भारत के अलग-अलग शहरों में सोने की क्या कीमत है।

सबसे पहले जानेंगे कि आखिर MCX और IBJA पर सोने का क्या भाव है? और फिर देश के प्रमुख शहरों में इसकी क्या कीमत है यह भी जानेंगे। MCX और IBJA पर क्या है सोने की कीमत? भारत में शनिवार और रविवार को MCX पर ट्रेडिंग नहीं होती है। और ना ही IBJA दो दिन रेट जारी करता है। ऐसे में बीते ट्रेडिंग दिवस के ही रेट मान्य होते है। MCX पर 4 दिसंबर 2026 का गोल्ड वायदा 5503 रुपये गिरकर 121949 रुपये प्रति 10 ग्राम (Gold Price) हो गया है। वहीं, 5 फरवरी 2027 का गोल्ड वायदा 5899 रुपये सस्ता होकर 124200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।